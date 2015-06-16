Ночью активность боевиков резко возросла, из минометов и гаубиц обстрелян район Донецка - штаб АТО
По Широкиному наемники с вечера 7 раз били из минометов калибра 120 мм и 122-мм гаубиц.
В ночь на 16 июня пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций подразделений украинских военных.
Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"Вечером активность российско-террористических войск стремительно возросла. К полуночи они совершили около 30 обстрелов позиций сил АТО", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраина предупредила ОБСЕ о возможных провокациях со стороны боевиков
В районе Донецка боевики продолжили обстреливать украинских военных из 120-мм минометов и 122-мм гаубиц. В частности, возле Песков, Опытного, Старогнатовки.
"В районе Артемовска вражеские минометы трижды били по Троицкому, а также Новгородскому. У Луганска под удары запрещенного Минскими договоренностями вооружение попало Крымское. Станица Луганская и Счастье обстреливались из легкого вооружения", - отметили в штабе.
По Широкиному наемники с вечера 7 раз стреляли из минометов калибра 120 мм и 122-мм гаубиц.
Также отмечается, что после полуночи использование боевиками минометов и артиллерийских систем калибра более 100 мм было зафиксировано вблизи Широкиного, а также Золотого на Луганщине, и Орехового, неподалеку от Артемовска.
Из стрелкового оружия и гранатометов продолжились обстрелы Песков, Опытного, Станицы Луганской. В Марьинке активно работал вражеский снайпер.
Вдоль всей линии разграничения в течение ночи осуществляли разведку беспилотники боевиков.
В ночь на 16 июня пророссийские НЗФ продолжили обстрелы позиций наших подразделений.Вечером активность российско-террор...Posted by Пресс-центр АТО on 15 июня 2015 г.