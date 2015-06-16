Ночью активность боевиков резко возросла, из минометов и гаубиц обстрелян район Донецка - штаб АТО

В ночь на 16 июня пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций подразделений украинских военных.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Вечером активность российско-террористических войск стремительно возросла. К полуночи они совершили около 30 обстрелов позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

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В районе Донецка боевики продолжили обстреливать украинских военных из 120-мм минометов и 122-мм гаубиц. В частности, возле Песков, Опытного, Старогнатовки.

"В районе Артемовска вражеские минометы трижды били по Троицкому, а также Новгородскому. У Луганска под удары запрещенного Минскими договоренностями вооружение попало Крымское. Станица Луганская и Счастье обстреливались из легкого вооружения", - отметили в штабе.

По Широкиному наемники с вечера 7 раз стреляли из минометов калибра 120 мм и 122-мм гаубиц.

Также отмечается, что после полуночи использование боевиками минометов и артиллерийских систем калибра более 100 мм было зафиксировано вблизи Широкиного, а также Золотого на Луганщине, и Орехового, неподалеку от Артемовска.

Из стрелкового оружия и гранатометов продолжились обстрелы Песков, Опытного, Станицы Луганской. В Марьинке активно работал вражеский снайпер.

Вдоль всей линии разграничения в течение ночи осуществляли разведку беспилотники боевиков.