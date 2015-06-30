Боевики накрыли огнем из "Градов" позиции военных на окраинах Врубовки и Золотого
18:50, 30 июня 2015Война
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В течение дня, 30 июня, боевики пророссийских гибридных бандформирований 25 раз обстреливали позиции украинских войск вдоль всей линии разграничения сторон.
РСЗО "Град" / Фото Министерства обороны РФ
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
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"Утром 122-мм гаубицы российско-террористических войск ударили по населенному пункту Дружба. А из РСЗО БМ-21 "Град" бандиты стреляли по нашим позициям на окраинах Врубовки и Золотого", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, "на Луганщине из минометов калибра 82 мм враг бил по Новотошковскому и Желтому, из гранатометов – по Крымскому".
В течение дня, 30 июня, боевики пророссийских гибридных бандформирований 25 раз обстреливали позиции украинских войск...Posted by Пресс-центр АТО on 30 Июнь 2015 г.
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