Боевики накрыли огнем из "Градов" позиции военных на окраинах Врубовки и Золотого

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

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"Утром 122-мм гаубицы российско-террористических войск ударили по населенному пункту Дружба. А из РСЗО БМ-21 "Град" бандиты стреляли по нашим позициям на окраинах Врубовки и Золотого", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, "на Луганщине из минометов калибра 82 мм враг бил по Новотошковскому и Желтому, из гранатометов – по Крымскому".