Боевики обстреливали позиции сил АТО на подступах к Мариуполю

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. В сообщении говорится, что боевики активно ищут слабые места в обороне украинских военных.

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"Ночью из оккупированного Донецка по нашим позициям у Песков и Новгородского боевики активно били из минометов калибра 120 и 82 мм. Зафиксировано, в частности, использование преступниками зажигательных мин", - сообщает пресс-центр.

На Артемовском направлении тяжелые минометы и гранатометы кремлевские наемники били по Ленинскому, Кирово, Лозовом, Луганском и Майорскую.

В Луганской области 120-мм мины и гранаты взрывались на позициях украинских воинов вблизи Станицы Луганской и Новотошковского. Также Станица Луганская была обстреляна из зенитных установок.

"Но наиболее активно пророссийские гибридные бандформирования действовали на подступах к Мариуполю. Из разного вооружения несколько раз было обстреляно Широкино. А около полуночи со 122-мм гаубиц и переносных версий РСЗО "Град" кремлевские наемники ударили по Бердянскому", - отмечается в сообщении.

"Благодаря своевременным и профессиональным действиям украинских воинов попытки боевиков найти бреши в нашей обороне остаются тщетными. Огневые средства противника своевременно идентифицируются и подавляются", - подытожили в пресс-центре.