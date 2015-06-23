Американские разведчики назвали Славянск и Северодонецк вероятными целями боевиков
Боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» могут попытаться захватить находящиеся сейчас под контролем Украины Славянск и Северодонецк в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении издания "Апостроф".
"Наибольшая эскалация ситуации проходит вокруг Донецка, а также на территории между Донецком и Луганском. Если сепаратисты планируют пойти в наступление, они могут попытаться не только расширить границы «ДНР» в районе Донецка, но и взять под свой контроль Славянск и Северодонецк", — говорится в документе.
Вместе с тем, в Stratfor не исключают также возможности обострения ситуации вокруг Мариуполя.
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Основной причиной последней эскалации конфликта на Донбассе американские аналитики назвали желание России использовать эту ситуацию в качестве рычага влияния на Запад. При этом, добавили в Stratfor, украинцам не следует опасаться полномасштабной наступательной операции, целью которой будет прокладывание сухопутного коридора в Крым или захват всей восточной части страны.