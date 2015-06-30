Боевики 83 раза обстреляли позиции сил АТО в ряде населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Вдоль всей линии разграничения сторон кремлевские наемники стреляли из 82-мм и запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов. В частности, из оккупированного Донецка и его окрестностей бандиты били по Марьинке, Красногоровке, шахте "Бутовка", Песках. В Луганской области пострадали Кряковка, Новотошковское, Золотое и Станица Луганская. На Артемовском направлении мины и гранаты взрывались на наших позициях вблизи Кирово, Ленинского и Майорска. На юге Донецкой области вражеские минометы били по Новотроицком и Гранитном", говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра текущие сутки в зоне проведения АТО также началась напряженно. С более 10 случаев нарушения боевиками режима тишины половина с применением запрещенного артиллерийского вооружения.

В частности, Дружба и Врубовка, что на Артемовском направлении, попали под огонь 122-мм гаубиц. А по Золотому ударили РСЗО боевиков.

Также пресс-центр сообщил, что есть информация об активизации подрывной деятельности боевиков Луганской области. "По нашим данным, захватчики готовят очередные масштабные провокации, в частности в Станице Луганской. Не исключается подготовка и осуществление кремлевскими наемниками террористических актов в местах проведения массовых мероприятий", - подытожили в пресс-центре.