На Донбассе погиб 22-летний выпускник Львовской военной академии

Александр Маланчук, 1997 года рождения, родом из Черновцов, учился во Львове.

Во вторник, 31 марта, на Донбассе погиб выпускник Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного, боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Маланчук. Погибшему офицеру было 22 года.

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«От рук врагов Украины, оккупантов, которые хотят снятия санкций и жить так, как будто и ничего не было, в зоне проведения боевых действий погиб офицер Александр Маланчук – выпускник Национальной академии сухопутных войск. Вспомним о нем в молитве», – написал в соцсети бывший военный капеллан Академии сухопутных войск отец Степан Сус.

Александр Маланчук, 1997 года рождения, родом из Черновцов, учился во Львове. В 2019 году ушел на военную службу по контракту, был командиром взвода. Сослуживцы Александра Маланчука сообщили, что он погиб этой ночью вблизи поселка Лебединское в Донецкой области. Без сына остались родители, им уже сообщили о болезненной потере.