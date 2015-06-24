С 7 июля в зоне АТО начнет действовать электронная система пропускного режима - Турчинов

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал в ходе совещания по вопросам пропускного режима через линию соприкосновения в зоне АТО.

В совещании приняли участие руководители Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.

«На пропускных пунктах в зоне АТО с 7 июля текущего года будет введена электронная система пропускного режима», - отметил Турчинов, объяснив, что для получения пропусков гражданам не нужно будет непосредственно контактировать с теми, кто дает разрешения.

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По словам секретаря СНБО, заявление можно будет подать по обычной или электронной почте, или заполнить бланк в координационных центрах, "оставив заявку в специальном ящике".

Заявки граждан автоматически будут проверяться в базах силовиков по «совершению уголовных преступлений, участия в бандформированиях или сотрудничестве с сепаратистами». «В случае подтверждения этой информации причастных к преступлениям будут арестовывать во время пересечения блокпостов», - подчеркнул Турчинов, добавив, что граждане, которые пройдут электронную проверку, получив соответствующее уведомление, смогут беспрепятственно пересекать блокпосты за предоставлением лишь паспорта гражданина Украины.

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По убеждению Турчинова, "новая система пропускного режима в зоне АТО будет действенной и эффективной и позволит как полностью избавиться от очередей на пропускных пунктах, так и преодолеть коррупцию во время выдачи пропусков".