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На оккупированной части Донецкой области боевик угрожал наблюдателям ОБСЕ винтовкой

10:57, 19 марта 2020
Война
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Через 8 минут, отметили в СММ, боевики разрешили патрулю проехать дальше \ фото УНИАН

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. Так, в не подконтрольном правительству населенном пункте Софиевка (прежнее название Карло-Марксово, 40 км к северо-востоку от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль миссии в составе пяти сотрудников, которые передвигались на двух автомобилях.

«Один из членов вооруженных формирований, который явно был в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно приказал патрулю СММ открыть дверь водителя первого автомобиля, что и было сделано. Затем он через открытую дверь направил винтовку на членов патруля, после чего открыл заднюю левую дверь автомобиля, требуя, чтобы наблюдатели вышли из машины и открыли багажник. Когда член вооруженных формирований отошел от автомобиля СММ, чтобы воспользоваться портативной рацией, члены СММ заперли и заблокировали все двери автомобиля. Впоследствии тот же член вооруженных формирований пытался открыть дверцу автомобиля и агрессивно кричал», - говорится в отчете.

Через 8 минут, отметили в СММ, боевики разрешили патрулю проехать дальше.

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