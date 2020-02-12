Украинская сторона в Минске требует обеспечить безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ на Донбассе

Украинская сторона подчеркнула, что СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона требовала обеспечить безопасность для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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Она отметила, что, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО.

"Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии. Также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.