СМИ: в четверг вечером в Донецк прошла колонна военной техники боевиков

Об этом пишет издание Информатор.

По сообщениям местных жителей, конвой следовал в направлении Донецка.

В составе колонны были замечены 13 танков Т-72 с навесной динамической защитой типа «Контакт».

Читайте такжеОБСЕ зафиксировало концентрацию тяжелого вооружения боевиками "ДНР"В частности, одна бронемашина имела новую активную броню «Контакт»-5″. Также в конвое прошли 5 БМП-2, 1 тентованный «Урал» и 1 «КамАЗ».

Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала значительное сосредоточение военной техники боевиков на северо-восток от Мариуполя.