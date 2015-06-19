СМИ: в четверг вечером в Донецк прошла колонна военной техники боевиков
03:44, 19 июня 2015Война
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18 июня около 20:00 через оккупированный Шахтерск прошла колонна военной техники боевиков «ДНР».
REUTERS
Об этом пишет издание Информатор.
По сообщениям местных жителей, конвой следовал в направлении Донецка.
В составе колонны были замечены 13 танков Т-72 с навесной динамической защитой типа «Контакт».
Читайте такжеОБСЕ зафиксировало концентрацию тяжелого вооружения боевиками "ДНР"В частности, одна бронемашина имела новую активную броню «Контакт»-5″. Также в конвое прошли 5 БМП-2, 1 тентованный «Урал» и 1 «КамАЗ».
Ранее УНИАН сообщал, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала значительное сосредоточение военной техники боевиков на северо-восток от Мариуполя.
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