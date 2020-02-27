На Донбассе до обеда сохраняется режим тишины - Минобороны

За прошедшие сутки в результате подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации не нарушали режим тишины на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 27 февраля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска режим тишины на линии боевого столкновения не нарушали", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты 10 раз нарушили режим тишины, в результате чего пострадали двое украинских бойцов, а также в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб.