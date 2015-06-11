На Донетчине боевики перебрасывают технику к линии соприкосновения

13:38, 11 июня 2015
Война
1530 0

Движение через линию соприкосновения на Луганщине запрещено, в Донецкой области боевики передислоцируют технику ближе к линии соприкосновения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил во время брифинга.

"На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районе аэропорта. Противник продолжает перебрасывать боевую технику ближе к линии соприкосновения, в частности зафиксировано неоднократное использование танков со стороны незаконного вооруженного форсирования", - сказал спикер.

Читайте такжеЗа минувшие сутки на Донбассе погибли двое военных, 13 ранены - Лысенко

Кроме того, отметил он, не утихает огонь вражеских 120-мм минометов и 122-мм пушек, которые дислоцируются неподалеку от территории разрушенного аэропорта и поселка Спартак.

Кроме этого участка обороны, противник нарушил режим тишины южнее – в Марьинке, Красногоровке и Старогнатовке, а также севернее – в районе Горловки.

"На Луганском направлении обстановка не менее сложная: вчера боевики совершили обстрел наших позиций в районе Новотошковского из реактивных установок залпового огня "Град" и 152-мм пушек", - сказал Лысенко.

По его словам, кроме того, не утихают бои севернее – в районе Трехизбенки и Сокольников, где произошло боевое столкновение с противником.

Читайте такжеВ Горловке в результате обстрела боевиков погибли три мирных жителя, ранены двое детей

Также продолжаются вражеские обстрелы и провокации вблизи Попасной, Золотого, Счастья и Станицы Луганской. Из-за систематических провокаций боевиков и опасности для мирных жителей движение через линию соприкосновения в Луганской области сейчас запрещено.

Лысенко сообщил, что вчера в зоне АТО пограничники и военные зафиксировали пролет 28 вражеских беспилотников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter