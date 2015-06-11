На Донетчине боевики перебрасывают технику к линии соприкосновения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил во время брифинга.

"На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районе аэропорта. Противник продолжает перебрасывать боевую технику ближе к линии соприкосновения, в частности зафиксировано неоднократное использование танков со стороны незаконного вооруженного форсирования", - сказал спикер.

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Кроме того, отметил он, не утихает огонь вражеских 120-мм минометов и 122-мм пушек, которые дислоцируются неподалеку от территории разрушенного аэропорта и поселка Спартак.

Кроме этого участка обороны, противник нарушил режим тишины южнее – в Марьинке, Красногоровке и Старогнатовке, а также севернее – в районе Горловки.

"На Луганском направлении обстановка не менее сложная: вчера боевики совершили обстрел наших позиций в районе Новотошковского из реактивных установок залпового огня "Град" и 152-мм пушек", - сказал Лысенко.

По его словам, кроме того, не утихают бои севернее – в районе Трехизбенки и Сокольников, где произошло боевое столкновение с противником.

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Также продолжаются вражеские обстрелы и провокации вблизи Попасной, Золотого, Счастья и Станицы Луганской. Из-за систематических провокаций боевиков и опасности для мирных жителей движение через линию соприкосновения в Луганской области сейчас запрещено.

Лысенко сообщил, что вчера в зоне АТО пограничники и военные зафиксировали пролет 28 вражеских беспилотников.