Кислица на Совбезе ООН показал фото убитого на Донбассе украинского военного

Украинский дипломат подчеркнул, что военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Хитайлов были убиты "пулями, которые снабжают россияне".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности продемонстрировал портрет убитого украинского военнослужащего во время попытки прорыва оккупантов на линии разграничения возле Золотого в Луганской области.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации.

В частности, Кислица показал фотографию большого формата 22-летнего Максима Хитайлова.

В связи с этим украинский дипломат привлек внимание своего российского коллеги - постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, что украинский военнослужащий был убит "пулями, которые снабжают россияне".

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

Одновременно было уничтожено четырех оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.