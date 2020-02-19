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Кислица на Совбезе ООН показал фото убитого на Донбассе украинского военного

06:38, 19 февраля 2020
Война
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Сергей Кислица показал фото убитого вчера украинского военного / фото ukraineun.org

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности продемонстрировал портрет убитого украинского военнослужащего во время попытки прорыва оккупантов на линии разграничения возле Золотого в Луганской области.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации.

В частности, Кислица показал фотографию большого формата 22-летнего Максима Хитайлова.

В связи с этим украинский дипломат привлек внимание своего российского коллеги - постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, что украинский военнослужащий был убит "пулями, которые снабжают россияне".

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

Одновременно было уничтожено четырех оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

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