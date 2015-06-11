В "ЛНР" заявили о прибытии в Луганск очередного российского "гумконвоя"

Как говорится в сообщении «ЛНР», автомобили гумконвоя уже прибыли в Луганск, началась их разгрузка. 54 автомобиля конвоя доставили 506 тонн грузов.

«В составе 29-го автомобильного гуманитарного конвоя 490 тонн продуктов для комплектования продуктовых наборов для 40 тысяч социально необеспеченных жителей "ЛНР", которые входят в категории, определенные «совмином ЛНР», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 7 июня, с подмосковного Ногинського спасательного центра МЧС РФ в Ростовской области отправились грузовики с очередным «гуманитарным конвоем» для дальнейшего направления на Донбасс.

Как известно, ранее в Госпогранслужбе Украины заявляли, что два предыдущих «гумконвоя» из России в составе 101 автомобиля завезли на Донбасс груз негуманитарного характера, в частности, автозапчасти и автомобильные шины для транспорта повышенной проходимости.