В СБУ прокомментировали принудительную "паспортизацию" на оккупированном Донбассе

По данному факту начато уголовное производство.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту принудительной "паспортизации", которую проводят российские оккупанты на Донбассе в отношении украинских граждан.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе во время досудебного следствия установили, что главари местных боевиков побуждают жителей ОРДЛО получать так называемые "паспорта республик".

"Обязательное наличие фейковых "документов" является условием получения социальных выплат и трудоустройства в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и тому подобное. Отказ от оформления "документа" псевдореспублики является поводом для дискриминации и репрессий", - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что оккупанты таким образом нарушают международное право и конституционные права граждан.

"Навязыванием "паспортов" усиливается зависимость населения от оккупационной администрации так называемой "ЛНР", создается система подавления гражданского неповиновения", - отметили в спецслужбе.

Читайте такжеПринуждение к гражданству: оккупанты заставляют наемников на Донбассе оформят паспорта РФ

По данным СБУ, выдача паспортов на оккупированной Луганщине также является средством легализации там российских наемников.

"Действия руководителей так называемой "ЛНР" квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, как нарушение законов и обычаев войны. Расследование в уголовном производстве прокуратурой Луганской области поручено следователям Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили об активизации российско-оккупационным командованием мер по принудительной паспортизации личного состава первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов.