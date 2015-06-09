Возрастает угроза "диверсионно-террористической войны" в тылах сил АТО - Тымчук

10:26, 09 июня 2015
Война
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Возрастает угроза "диверсионно-террористической войны" в тактических тылах сил АТО, где нарастает количество зафиксированных обстрелов и случаев минирования местности силами ДРГ боевиков.

REUTERS

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Фактически линия разграничения прозрачна, обойти любой блок-пост сил АТО для группы подготовленных диверсантов не составляет труда. В районах, примыкающих к территории "ДНР", ситуацию усугубляет позиция руководства ДонОГА относительно "упрощения пропускного режима в зоне АТО", - говорится в сообщении.

По его словам, в данной связи актуальна угроза переноса "диверсионной войны" в оперативно-тактические тылы сил АТО, что сделает уязвимыми органы военного управления, коммуникации и систему логистики украинских войск.

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