Батальон "Сич": силы АТО зачистили Марьинку от боевиков и российских военных

Об этом сообщает пресс-служба батальона "Сич" на странице в соцсети. "Марьинка находится под контролем ВСУ. 4 июня бойцы батальона особого назначения "Сич" вместе с другими добровольческими подразделениями и силами ВСУ приняли участие в спецоперации по "зачистке" населенного пункта Марьинка от бандформирований "ДНР" и российских военных", - говорится в сообщении.

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"Операция была проведена успешно. Населенный пункт в настоящее время находится под контролем ВСУ", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня вблизи села Марьинка Донецкой области боевики начали массированный обстрел позиций украинских войск, а затем перешли в наступление. В тот день в результате боев погибли 5 украинских бойцов (из них под Марьинкой - 4), 39 были ранены.

В ходе боя под Марьинкой уничтожено 80 боевиков, более 100 получили ранения. Также уничтожено 10 единиц бронетехники противника.