Отдал защите Украины 22 года: в ВСУ назвали имя погибшего на Донбассе военного
19:23, 20 января 2020Война
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Военный входил в бригаду Черных Запорожцев.
На Донбассе погиб младший сержант Александр Слободанюк \ 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
19 января на Донбассе погиб воин 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев младший сержант Александр Слободанюк.
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Об этом говорится на странице ОМБр в соцсети. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выразили соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым военного.
"Склоняем головы в скорби по нашему боевому брату, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 20 января с начала суток к вечеру, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россиейбоевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Новая неделя началась без потерь на передовой.
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