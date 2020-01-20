Отдал защите Украины 22 года: в ВСУ назвали имя погибшего на Донбассе военного

Военный входил в бригаду Черных Запорожцев.

19 января на Донбассе погиб воин 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев младший сержант Александр Слободанюк.

Читайте такжеСтало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 18 января: потеря - в 72-й бригаде

Об этом говорится на странице ОМБр в соцсети. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выразили соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым военного.

"Склоняем головы в скорби по нашему боевому брату, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января с начала суток к вечеру, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россиейбоевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Новая неделя началась без потерь на передовой.