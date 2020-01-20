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Отдал защите Украины 22 года: в ВСУ назвали имя погибшего на Донбассе военного

19:23, 20 января 2020
Война
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На Донбассе погиб младший сержант Александр Слободанюк \ 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

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Об этом говорится на странице ОМБр в соцсети. Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев выразили соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым военного.

"Склоняем головы в скорби по нашему боевому брату, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины!", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, 20 января с начала суток к вечеру, на передовой на Донбассе поддерживаемые Россиейбоевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Новая неделя началась без потерь на передовой.

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