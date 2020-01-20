На Донбассе активизировались боевики: уже 7 обстрелов с начала суток

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих ОС нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Об этом говорится в заметке на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Так, два обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид». Пять обстрелов были зафиксированы в районе оперативно-тактической группировки «Пивнич».

«Сегодня, 20 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной. «Режим тишина соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ «Станица Луганская» осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь», - говорится в заметке.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.