Епифаний: на оккупированной части Донбасса ПЦУ в подполье

По его словам, священников, которые остались на оккупированной части Донбасса, вызывают на допросы, пугают, заставляют перерегистрироваться.

На оккупированной части Донбасса Православная церковь Украины находится в подполье.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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«Наша церковь там (на оккупированной части Донбасса - УНИАН) находится в подполье. Мы не можем совершать официально богослужения», - сказал он.

Митрополит добавил, что священников, которые остались на оккупированной части Донбасса, немного, их вызывают на допросы, пугают, заставляют перерегистрироваться.

«Мы не будем перерегистрироваться, согласно российскому законодательству или согласно так называемому «законодательству «республик». Они пытаются заставить духовенство на местах перерегистрироваться, запугивают, священники покидают эту территорию», - заметил предстоятель ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, к Православной церкви Украины уже присоединились около 600 приходов Московского патриархата.