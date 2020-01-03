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Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ОС вблизи Новолуганского – Минобороны

14:12, 03 января 2020
Война
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Украинские защитники огонь в ответ не открывали / ghall.com.ua

Об этом говорится в утренней сводке об обстановке на линии соприкосновения, которую обнародовало Минобороны.

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«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил около 4-х часов утра на подступах к с. Новолуганское. Так, с направления н.п. Доломитное оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Обстрел продолжался всего около получаса», - говорится в сводке.

Отмечается, что украинские защитники ответный огонь не открывали.

«По состоянию на настоящее время ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями. Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет», - информируют в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 2 января, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Теги: #Донбасс#война