В российском Тольятти похоронили двух десантников, которые могли погибнуть под Дебальцево - СМИ

В российском Тольятти в пятницу, 6 марта, похоронили двух военных-десантников, погибших 28 января при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на местное издание tltpravda.ru.

«Их хоронили сегодня, 6 марта, с воинскими почестями - салют в исполнении бойцов, судя по всему, расквартированной в Тольятти 3-й бригады спецназа ГРУ, оркестр. Могилы на Аллее Славы Баныкинского кладбища», - говорится в сообщении.

Умерших хоронили в двух цинковых гробах.

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«На каждом толстым черным маркером подписана фамилия. Около двухсот (при очень грубой оценке «на глаз») пришедших на похороны. Родственники не желали, видимо, афишировать похороны из личных соображений ( ни о какой секретности и вообще проблемах речи нет — доступ к кладбищу никто не перегораживал). Вчера информацию о них кто-то «слил» в социальные сети — только потому я и приехал на кладбище. Видимо, кроме меня случайных людей не было. Или почти не было», - пишет автор новости.

Он не исключает, что погибнуть российские военные могли в Украине: «Оба погибли еще 28 января. Тогда как раз начиналась операция, которая в итоге привела к жесточайшему разгрому украинских войск под Дебальцево».