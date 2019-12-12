Россия не выполняет обязательства относительно устойчивого прекращения огня – штаб

С начала суток зафиксировано 5 обстрелов.

Российская Федерация снова не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с итоговым коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине выразили обеспокоенность по поводу задержания и пытки боевиками на Донбассе гражданских лиц.