В Станице Луганской заметили боевиков в российской форме с неизвестной символикой

Боевики были в в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC". Однако, как отметили наблюдатели, такая символика в составе СЦКК не используется.

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обнаружил на участке разведения в Станице Луганской боевиков в российском камуфляже с неизвестной символикой.

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Об этом со ссылкой на штаб украинской стороны СЦКК сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"На участке разведения сил и средств №1 (Станица Луганская) фиксируется пребывание представителей вооруженных формирований в камуфляже российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC", - говорится в сообщении.

Как отметили наблюдатели, указанная символика в составе СЦКК не используется.

"В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения относительно завершения разведения сил военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", - добавили в СЦКК.

Отдельно в Совместном центре по контролю и координации подчеркнули, что пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности, которые были имплементированы в Рамочном решении Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.