Патруль ОБСЕ услышал стрельбу на участке разведения сил возле Петровского

20 ноября наблюдатели услышали в нескольких километрах от Петровского три очереди из крупнокалиберного пулемета.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.

Об этом говорится в отчете СММ на сайте ОБСЕ.

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"20 ноября, патрулируя примерно в 2 км к северу от Петровского, команда миссии слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км на юг, юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - говорится в отчете .

Также сказано, что в тот же день, находясь в Богдановке, наблюдатели видели возле участка разведения в районе Петровского примерно 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщил СММ, что на участке разведения завершены работы по разминированию.

"В тот же день миссия получила вербальную ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой СММ была проинформирована о завершении работ по разминированию в определенных местах на участке разведения в районе Петровского, а также об устранении заграждений, изъятии мин и других взрывоопасных предметов и об ограждении дополнительных участков, которые, по оценке, загрязнены невзорвавшимися боеприпасами", - говорится в отчете.

"СММ также получила письмо от вооруженных формирований (от боевиков - УНИАН), в котором миссию информировали о завершении основных работ по разминированию, проведению тщательной проверки участка и прилегающих территорий, а также об ограждении участков, которые, по оценке, загрязнены невзорвавшимися боеприпасами", - заявили наблюдатели.

Кроме того, члены патруля СММ, находясь в Богдановке, слышали 10 взрывов неопределенного происхождения и примерно 115 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и 30-миллиметровой пушки. По оценке миссии, большинство из этих эпизодов огневой активности произошло примерно в 2-3 км на юг, юго-восток и юго-запад (все за пределами участка разведения).

Как сообщал УНИАН, 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

13 ноября на этом участке началась практическая фаза разминирование территории, которая завершилась 20 ноября.

Сегодня, 21 ноября, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области в 12.00 начались мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.