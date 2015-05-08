Посол США в России: РФ может свободно перемещать технику и военных на Донбасс

Такое заявление сделал посол США в России Джон Теффт. Он прибавил, что такие действия наблюдаются с лета 2014 года.

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"Россия и поддерживаемые ею сепаратисты контролируют большой участок международной границы Украины, что является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны. Таким образом, Россия может свободно перемещать военную технику и военнослужащих через границу Украины по своему усмотрению и без досмотра, что мы неоднократно и наблюдали, начиная с лета прошлого года», - сказал Джон Теффт.

Он отметил, что, как сообщалось в многочисленных репортажах журналистов, перед тем как пересечь границу, российские военные часто снимают знаки отличия со своей формы, оставляют в России свои паспорта, перекрашивают военную технику, чтобы удалить знаки принадлежности к российской армии.

"Это делается, чтобы скрыть свою непосредственную вовлеченность в происходящее на востоке Украины. Госдепартаментом США также рассекречены и опубликованы спутниковые фотографии, свидетельствующие о перемещениях российских сил и средств на украинской стороне границы", - подчеркнул Джон Теффт.

Он также отметил, что, учитывая усилия России по сокрытию участия в событиях на востоке Украины, возникают сложности с получением точных данных и их проверкой.

"Но не стоит заблуждаться относительно роли России в событиях на востоке Украины: она значительна. США и наши европейские партнеры совместно призывают Россию вывести своих военнослужащих с территории Украины и соблюдать обязательства, которые Россия взяла на себя в соответствии с Минскими соглашениями", - сказал американский дипломат.