Разминирование в Петровском должно начаться 13 ноября – ОБСЕ

Зайдик призвал стороны конфликта и в дальнейшем с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам.

Начало работ по разминированию вблизи Петровского запланировано на среду, 13 ноября.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик, передает DW.

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В то же время разминирования на участке разведенных войск в Золотом еще продолжаются.

Зайдик призвал стороны конфликта и в дальнейшем с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам. Также он напомнил, что организация ждет официальное сообщение о завершении отвода.

Как сообщал УНИАН, на участке в районе Богдановки и Петровского завершился первый этап разведения сил и средств, во время которого 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.