Разминирование в Петровском должно начаться 13 ноября – ОБСЕ
09:08, 13 ноября 2019Война
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Зайдик призвал стороны конфликта и в дальнейшем с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам.
ОБСЕ ждет от сторон конфликта официальное сообщение о завершении отвода / facebook.com/pressjfo.news
Начало работ по разминированию вблизи Петровского запланировано на среду, 13 ноября.
Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик, передает DW.
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В то же время разминирования на участке разведенных войск в Золотом еще продолжаются.
Зайдик призвал стороны конфликта и в дальнейшем с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам. Также он напомнил, что организация ждет официальное сообщение о завершении отвода.
Как сообщал УНИАН, на участке в районе Богдановки и Петровского завершился первый этап разведения сил и средств, во время которого 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.
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