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Штаб ООС: боевики 15 раз обстреляли ВСУ, двое военнослужащих ранены

07:09, 13 ноября 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили 9 обстрелов: возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Славного, Березового и Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Марьинки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Тарамчука – с СПГ и подствольных гранатометов; неподалеку Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: у Хутора Свободного – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Золотого (вне участка разведения) – с СПГ и автоматических гранатометов; вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 12 ноября, ранения вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Как сообщал УНИАН, на участке в районе Богдановки и Петровского завершился первый этап разведения сил и средств, во время которого 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.

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Теги: #боевики#ВСУ#ООС