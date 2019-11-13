Штаб ООС: боевики 15 раз обстреляли ВСУ, двое военнослужащих ранены

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции.

12 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска совершили 9 обстрелов: возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Славного, Березового и Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Марьинки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Тарамчука – с СПГ и подствольных гранатометов; неподалеку Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: у Хутора Свободного – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Золотого (вне участка разведения) – с СПГ и автоматических гранатометов; вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 12 ноября, ранения вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.

Как сообщал УНИАН, на участке в районе Богдановки и Петровского завершился первый этап разведения сил и средств, во время которого 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение.