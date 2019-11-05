Боевики на Донбассе сегодня стреляли из гранатометов и пулеметов
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.
Как отмечается, оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Читайте такжеИз-за обстрелов на Донбассе детей из школы эвакуировали в бомбоубежище
Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид».
«В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет», - информирует штаб.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября оккупанты 20 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.