Боевики на Донбассе сегодня стреляли из гранатометов и пулеметов

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид».

«В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет», - информирует штаб.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября оккупанты 20 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.