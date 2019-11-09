На Донбассе ранен один украинский военный

Боевики осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

В течение текущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики осуществили три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич»: неподалёку от Майорска и Крымского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и неподалёку от Новолуганского - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил восемь обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды неподалеку от Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Березового - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку от Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Песков - из минометов калибра 82 мм.