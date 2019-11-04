Командующий ООС назвал новую дату разведения войск в Петровском

Украинская сторона уже направила письмо в ОБСЕ, в котором 7 ноября предлагает приступить к разведению, а 8 ноября практически произвести разведение сил и средств.

Разведение сил возле Петровского Донецкой области, при соблюдении режима тишины, начнется 8 ноября.

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Об этом сказал на брифинге командующий операцией Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко. «На очереди третий участок разведения в районах украинской Богдановки и оккупированного Петровского в Донецкой области. Там разведение сил и средств начнется, как только представители ОБСЕ подтвердят соблюдение тишины в течение 7 дней. Крайний обстрел участка разведения № 3 был зафиксирован 29 октября и подтвержден в отчете 30 октября», - сказал Кравченко.

По просьбе представителей СМИ озвучить ожидаемую дату начала разведения сил и средств на этом участке он ответил: «...Мы уже предоставили письмо ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения режима тишины».

В свою очередь руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковник Александр Борщевский сообщил, что, если обстрелов не будет и 7 ноября ОБСЕ верифицирует прекращение огня, то с 12:00 8 ноября Вооруженные силы смогут фактически начать мероприятия по разведению сил и средств на этом участке.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

В тот же день министр сообщил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория абсолютно безопасна и находится под контролем МВД Украины. 3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны. В штабе ООС заявили, что разминирование возле Золотого-4 продлится до 9 ноября.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств «нормандского формата». Среди них - разведение сил и средств возле Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация «в правовом смысле» «формулы Штайнмайера».