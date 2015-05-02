В Крымском идет бой, террористы обстреливают военных из гранатометов и минометов

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"Опорные пункты украинских военных вблизи противотуберкулезного диспансера обстреливают из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы и быстрострельные пушки с БМП. Огонь ведется со стороны Сокольников, оккупированных боевиками. Бой идет и в эти минуты (по состоянию на 15.20). Местные жители, работавшие на огородах, попрятались по домам и подвалам, данных о раненых в результате боя пока не поступало", - отмечает Москаль.

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Он напомнил, что вчера вечером в результате обстрела Крымского из минометов была ранена 74-летняя женщина. Мина залетела в частный двор, повредила дом и ранила хозяйку, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу в г. Лисичанск.

Кроме того, в результате вчерашнего боя на окраине Трехизбенки ранены четверо военнослужащих 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Опорные пункты украинских военных на левом берегу Северского Донца в Трехизбенке сначала обстреляли снайперы, а потом и вражеская артиллерия. Все раненые госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, с 18 часов до полуночи 1 мая российско-террористические войска 32 раза нарушили режим соблюдения прекращения огня, в том числе произошло одно боестолкновение.