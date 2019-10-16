Боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим тишины: погибли два военных, четверо ранены

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 15 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на страничке в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов", - говорится в сообщении.

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В частности, боевики осуществили обстрелы возле Опытного, Пищевика, Лебединского, Новолуганского, Травневого. Дважды противник стрелял в районе Новогнатовки, Павлополя, Новотроицкого, Луганского и Золотого. Кроме этого, зафиксировано пять обстрелов вблизи Марьинки, а также по три - неподалеку Авдеевки и возле Водяного на Приазовье.

"За минувшие сутки, вследствие обстрелов, два военнослужащие Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, а еще один военный - боевое травмирование", - отметили в штабе ООС.

Также сообщается, что с начала этих суток, 16 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, противник осуществил по два обстрела неподалеку Лебединского и Водяного. "На протяжении текущих суток вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в штабе.

Напомним, в течение предыдущих суток, 14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.