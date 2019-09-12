Минобороны: Боевики семь раз стреляли по украинским позициям, в частности – из минометов

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

В течение суток враг на Донбассе произвел семь прицельных обстрелов по позициям украинских защитников, трижды применяя минометы различных калибров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк.

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Так, после 06.30 защитники Водяного зафиксировали разрывы 13 вражеских мин калибра 120 мм. Также утром оккупанты выпустили всего 16 мин 82-го калибра по защитникам населенных пунктов Зайцевое и Новгородское. На этом участке оккупанты вели плотные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Кроме этого, по данным Минобороны, после 02.00 из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия противник прицельно вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик.

Гуцуляк отметил, что около 08.00 утра враг вел провокации из стрелкового оружия по защитникам Водяного. С 10.15 боевики открыли огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе Крымского, а с 11.14 - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Новогнатовки.

"Все обстрелы со стороны российско-оккупационных войск были прицельные, поэтому наши мужественные воины несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность огнем в ответ из дежурных огневых средств, неуклонно придерживаясь Минских соглашений", - подчеркнул представитель Минобороны.

По его словам, боевых потерь от начала текущих суток среди украинских бойцов нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела двое украинских военных погибли, еще один получил тяжелое ранение.