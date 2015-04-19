Боевики понесли потери во время атаки на военных вблизи Трехизбенки - спикер АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что вчера в районе Трехизбенки боевики штурмовали позиции сил АТО.

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"В районе Трехизбенки боевики предприняли попытку штурма украинского опорного пункта. Украинские военные мужественно защищали свои позиции, и отбили атаку. Враг понес потери и был вынужден отступить", - сказал Лысенко.

По его словам, во время боя были ранены трое украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, по данным руководителя Луганской области Геннадия Москаля, во время боя вблизи Трехизбенки, ранения, кроме военнослужащих, получили двое мирных жителей.