Во время боя в Трехизбенке ранены трое военных и двое мирных жителей - Москаль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Как говорится в сообщении, «супруги из Трехизбенки (в возрасте 63 и 61 год) получили осколочные ранения от снаряда, который залетел в жилой массив».

«Раны оказались нетяжелыми, неотложная медицинская помощь была оказана на месте, в госпитализации необходимости нет», - проинформировали в пресс-службе.

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Кроме того, один из снарядов ПТУР (противотанковая управляемая ракета) боевиков попал в жилой дом, повредив кровлю.

«Во второй половине дня, ночью и утром в Трехизбенке соблюдается режим боевой тишины, новых попыток прорыва в село или обстрелов позиций наших военных не было», - отмечается в сообщении.

Также, подчеркнули в пресс-службе, стали известны подробности вчерашнего обстрела Валуйского, что вблизи Станицы Луганской. «По селу выпустили три реактивных снаряда систем залпового огня «Град», которые имеют калибр 122 мм, то есть запрещены последними Минскими соглашениями. Один снаряд попал в жилой дом и серьезно повредил его, второй разрушил хозяйственную пристройку, еще один взорвался на огороде», - говорится в сообщении.

В течение ночи в Станице периодически звучали перестрелки из автоматов, однако новых обстрелов из тяжелого оружия не было, добавили в пресс-службе.

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.