Федичев: РФ перебросила в Украину очередную партию военной техники
В Дебальцево прибыла очередная партия российской военной техники.
Об этом сообщил заместитель руководителя АТО в Донецкой и Луганской областях Валентин Федичев, передает пресс-служба Донецкой военно-гражданской администрации.
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"В Дебальцево прибыла очередная партия военной техники в составе 10 САУ "Гвоздика", 4 САУ "Акация", 4 танка",‒ говорится в сообщении.
Валентин Федичев также сообщил, что вооруженные силы РФ перебросили через украинскую границу колону военной техники - до 10 танков, до 5 реактивных установок "Град", до 5 грузовых "Уралов".
"Через украинскую границу прошло до 250 военнослужащих ВС РФ", - отметил Валентин Федичев.
Кроме того, он сообщил, что недалеко от Тореза (Донецкая область) дислоцируется полевой лагерь боевиков с 20 "Градами", более 30 танками Т-72 и до 15 БМП-2.