Украинские военные понесли потери на Донбассе

Военнослужащий ВСУ погиб во время выполнения боевого задания.

Сегодня, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания украинский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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С целью выяснения обстоятельств гибели бойца работает рабочая группа представителей военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и военной части.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 16 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения.