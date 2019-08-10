Сегодня на Донбассе погиб нацгвардеец

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе сегодня во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Читайте такжеВ США рассказали, кто может закончить войну на Донбассе (видео)

Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил заявил на вечернем брифинге.

По его словам, в течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пищевика, Гнутово, Светлодарска и Луганского.

По словам спикера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Нацгвардии.