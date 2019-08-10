Сегодня на Донбассе погиб нацгвардеец
19:45, 10 августа 2019Война
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В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Сегодня на Донбассе погиб боец НГУ / фото УНИАН
На Донбассе сегодня во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
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Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил заявил на вечернем брифинге.
По его словам, в течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пищевика, Гнутово, Светлодарска и Луганского.
По словам спикера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Нацгвардии.
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