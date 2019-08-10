цей матеріал доступний українською

Сегодня на Донбассе погиб нацгвардеец

19:45, 10 августа 2019
Война
562 1
Сегодня на Донбассе погиб боец НГУ / фото УНИАН

Читайте такжеВ США рассказали, кто может закончить войну на Донбассе (видео)

Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил заявил на вечернем брифинге.

По его словам, в течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пищевика, Гнутово, Светлодарска и Луганского.

По словам спикера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Нацгвардии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обострение на Донбассе во время "хлебного" перемирия
Теги: #Донбасс#оккупанты