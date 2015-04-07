Режим тишины: ОБСЕ продолжает фиксировать взрывы и вспышки вокруг Донецка

Об этом говорится в отчете миссии от 6 апреля, опубликованном сегодня.

В частности, отмечается, что 6 апреля наблюдатели во время пребывания рядом с Донецким железнодорожным вокзалом с 11.25 до 11.29 слышали четыре взрыва на расстоянии 3-4 км к северо-западу от их позиций, но не смогли определить дополнительных деталей.

Также отмечается, что между 12.10 и 12.40 представители миссии слышали 46 взрывов, сопоставимых с входным и выходным огнем из зенитных установок и легких минометов. По оценке миссии, огонь возник в районе населенного пункта Пески.

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Вместе с тем отмечается, что 5 апреля в районе Донецкого аэропорта между 10.12 и 10.34 наблюдатели слышали 13 взрывов, а именно шесть - с западного направления и семь - из северо-западного от места пребывания миссии на расстоянии 3-4 км.

Кроме того, между 11.05 и 13.15 миссия ОБСЕ зафиксировала вспышку с 15 выстрелов, сопоставимых с огнем из минометов, девять выстрелов от автоматических гранатометов, несколько взрывов от тяжелых гранатометов и зениток, а также три случая огня из стрелкового оружия на расстоянии 3-4 км от места нахождения наблюдателей. Еще в 7 случаях наблюдатели не смогли определить типы вооружения.

При этом сказано, что 4 апреля в Донецке наблюдатели также фиксировали много случаев нарушения режима «тишина».