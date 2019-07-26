Сегодня боевики на Донбассе еще не нарушали режим тишины - штаб ООС

В течение минувших суток боевики один раз обстреляли украинских военных, ранив нашего бойца.

С начала суток, 26 июля, по состоянию на 7 утра вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались режима тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Однако, за минувшие сутки, 25 июля, боевики один раз нарушили запрет на использование любого оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Причепиловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - сказано в сообщении.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.