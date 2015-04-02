Более 70% подлежащих демобилизации военных уволили в запас - Минобороны

Более 70% военнослужащих (24,4 тысячи бойцов), которые подлежат демобилизации, уволены в запас.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела комплектования старшинами, сержантами военной службы по контракту кадрового центра Вооруженных сил Украины Тарас Заболотный сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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По его словам, пунктом 4 указа президента Украины от 14 января 2015 года №15/2015 «О частичной мобилизации» определено провести в период с 18 марта по 1 мая увольнение в запас военнослужащих, которые были призваны на военную службу во время мобилизации на особый период в соответствии с указом президента Украины от 17 марта 2014 года №303 «О частичной мобилизации».

«Всего подлежат увольнению в запас 35 тыс. 763 военнослужащих, призванных во время первой очереди частичной мобилизации в 2014 году, (более 6 тысяч офицеров и 29 тысяч 700 сержантов и солдат)», - отметил Заболотный.

Он уточнил, что в настоящее время уволены с военной службы более 70%, то есть 24,4 тыс. военнослужащих ВС Украины.