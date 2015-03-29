Милиция задержала женщину, укрывавшую боевика Гриненко

Как сообщил глава УМВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин, Николай Гриненко, совершивший убийство сотрудника «Сокола» в феврале и имеющий отношение к подрыву ж/д моста в Мариуполе в декабре прошлого года, после побега с места убийства правоохранителя пределы города не покидал.

"Последнее укрытие – частный дом в Ильичевском районе - в долгосрочное пользование, используя конспиративные методы, ему предоставила гражданка С., 1995 года рождения, жительница Мариуполя", - написал Аброськин в Facebook.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что упомянутая женщина по приказу представителя разведки бандформирования «ДНР» прибыла в конце декабря прошлого года в Мариуполь. Целью ее пребывания в городе были сбор и передача информации о ВСУ.

Читайте такжеВ МВД установили личность боевика, который обстрелял правоохранителей в МариуполеВ начале марта она получила приказ с временно оккупированной боевиками территории Донецка обеспечить жильем и продуктами питания представителя ДНР.

Через несколько дней к ней пришла «пожилая женщина», назвавшая пароль. Гражданка С., впустила в дом «женщину» - как оказалось, переодетого Николая Гриненко. Он, вплоть до момента самоубийства, прятался в ее доме. От Гриненко гражданка С. и узнала, что он в розыске за убийство работника милиции.

На данный момент она задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Следствие продолжается.

Напомним, Николай Гриненко застрелился, когда был окружен сотрудниками МВД 27 марта.