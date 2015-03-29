Раненный Герой Украины проходит реабилитацию в США (видеорепортаж)

До Вашингтона полковник Игорь Гордийчук вместе с женой Татьяной приехали в начале февраля этого года, сообщает Голос Америки.

Несмотря на тяжелое ранение, полковник мужественно выдержал десятичасовое путешествие самолетом в столицу США, и сразу же через день после приезда приступил к реабилитации.

«В целом я чувствую себя сильнее. Я физически могу заниматься уже несколько часов подряд», - делится ощущениями военный, который получил тяжелое ранение затылка осколком снаряда "Града" во время отступления из Савур-Могилы.

Читайте также12 суток героической обороны высоты 277Тяжело раненного Гордейчука противники оставили умирать на летней жаре из расчета, что жить ему осталось считанные часы. Жена полковника Татьяна говорит, что сильнее смерти стал именно характер ее мужа.

"Работать с ним сплошное наслаждение. С первого дня он очень саркастичный и много со мной шутит. Он шутит, несмотря на свое состояние и в то же время, остается очень целеустремленным. Он хочет пройти реабилитацию, чтобы с новыми силами вернуться в Украину и помогать своему народу. Мне даже не надо приходится его мотивировать. Скорее приходится даже останавливать, чтобы он не перерабатывал", - говорит физиотерапевт центра Джессика Гудин.

Гордейчук уже написал заявление с просьбой вернуть его после реабилитации на службу. Говорит, осознает, что воевать так как раньше, может, и не удастся. Но ему точно есть что рассказать будущим украинским офицерам.

В конце прошлого года, президент Украины Петр Порошенко лично наградил Игоря Гордийчука звездой Героя Украины. Лечение в США он проходит по просьбе правительства Украины.