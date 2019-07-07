В Штабе ООС показали, чем боевики утром стреляли по Травневому (фото)

Обстрел произошел около 7 часов утра.

Боевики из ручного противотанкового гранатомета обстреляли населенный пункт Травневому.

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Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, обстрел произошел около 7 часов утра.

Огонь боевики вели из позиции вблизи населенного пункта Гольмовский.

Во время осуществления фотофиксации обстрела по адресу улица Центральная, 27, офицеры наблюдательной группы Украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения ворот, именно в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не разорвалась.

«Противник сознательно не придерживается Минских договоренностей, поскольку продолжает обстреливать населенные пункты, нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.