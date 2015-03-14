В боях под Широкино ранены два бойца батальона "Азов"

В течение прошлых суток в результате боев с террористами под поселком Широкино получили ранения двое бойцов батальона спецназначения "Азов".

Об этом говорится в сообщении батальона на странице в Фейсбук.

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"За прошедшие сутки азовцы приняли три боя в поселке Широкино. Первый длился с утра приблизительно с 8-и до 10-и часов. Террористы стреляли из минометов и нанесли безуспешный удар из ПТУРа по нашему танку. Второй бой начался около 15 час. и длился около часа. С 16.20 и до 20 час. террористы вели массивный обстрел наших позиций из 120-мм миномета и стрелкового оружия. Ранены двое азовцев. Боец с позывным "Есенин" ранен в руку из РПК, бойцу "Белому" осколками иссекло ногу. Во всех случаях наши ребята давали противнику отпор и не оставляли провокации безнаказанными. Все наши позиции под полным контролем", - отмечается в сообщении.