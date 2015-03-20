ОБСЕ зафиксировала зенитно-ракетный комплекс на территории, подконтрольной "ЛНР"
13:02, 20 марта 2015Война
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала зенитно-ракетный комплекс с радарной системой вблизи населенного пункта Красный Яр, который контролируют боевики "ЛНР".
На территории "ЛНР" видели ЗРК (иллюстративное фото) / vpk-news.ru
Об этом говорится в ежедневном отчете организации за 18 марта.
"В окрестностях Красного Яра (контролируемого "ЛНР" - "Луганской народной республикой"), СММ видела зенитно-ракетный комплекс, который стоял на открытом месте, с радарной системой, но не смогли установить, были ли в нем люди. Также в Красном Яру СММ наблюдала около десяти человек, шесть из которых в камуфляже, которые рыли окопы", - сказано в сообщении.
Читайте такжеНарушение режима тишины вокруг Донецка и Мариуполя не прекращается - ОБСЕТакже в СММ пожаловались на препятствия и ограничения, с которыми сталкиваются члены миссии в своей работе.
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