ОБСЕ зафиксировала зенитно-ракетный комплекс на территории, подконтрольной "ЛНР"

Об этом говорится в ежедневном отчете организации за 18 марта.

"В окрестностях Красного Яра (контролируемого "ЛНР" - "Луганской народной республикой"), СММ видела зенитно-ракетный комплекс, который стоял на открытом месте, с радарной системой, но не смогли установить, были ли в нем люди. Также в Красном Яру СММ наблюдала около десяти человек, шесть из которых в камуфляже, которые рыли окопы", - сказано в сообщении.

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