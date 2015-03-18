Боевики готовятся к наступлению – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Россия активно наращивает процесс переброски и накопления материально-технических ресурсов в «ЛНР» и «ДНР», необходимых для дальнейшего ведения боевых действий с оккупированных территорий Украины - фактически создается ресурсная база для дальнейшей эскалации конфликта», - пишет Тымчук.

В то же время, по информации ИС, в течении последних суток зафиксированы неоднократные попытки формирований боевиков на Донбассе создать поводы для срыва «режима перемирия».

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«Провокации осуществляются путем обстрела позиций украинских войск и проведения ряда активных действий наступательного характера. В частности, в районе н.п.Майорский была предпринята попытка оттеснить украинские подразделения с их передовых позиций, активные обстрелы со стороны террористов зафиксированы в районе н.п.Широкино, Пески, Адвеевка», - сообщает Тымчук.

В частности, в районе Авдеевки пехотные группы боевиков усиливаются танковыми взводами - 3-4 танка, - которые действуют в роли групп непосредственной огневой поддержки. У них также увеличилось количество передвижных зенитных установок ЗУ-23-2 и минометов на автомобильном транспорте. В свою очередь, в район Широкино боевики стянули 8 танков и 13 ББМ.