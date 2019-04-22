На Донбассе в результате ночного обстрела оккупантов погиб 20-летний украинский военный

С начала суток зафиксировано уже девять вражеских провокационных обстрелов позиций Объединенных сил.

На Донбассе ночью в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский защитник, еще один был ранен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. «По имеющейся информации, ночью в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погиб один украинский герой, 1998 года рождения», - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский защитник, военнослужащий получает квалифицированную помощь в медицинском учреждении.

Представитель Минобороны отметил, что с начала текущих суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска осуществили уже девять провокационных обстрелов оборонительных позиций Объединенных сил.

Так, ночью враг трижды вел обстрелы защитников Новоалександровки, здесь оккупанты применяли гранатометы разных типов и стрелковое оружие. Также украинские защитники после 1.00 зафиксировали разрывы 5 вражеских мин калибра 82 мм.

С 1.30 оккупанты осуществили обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Попасной, эти же виды оружия враг применил с 6.45 по защитникам Катериновки.

В 7.10 вблизи Катериновки зафиксировано ведение огня вражеского снайпера.

С 7.20 до 8.10 российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы и другое пехотное вооружение по защитникам Золотого-4.

С 08.15 противник начал обстрел из гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Павлополя. Вражеская вооруженная провокация продолжалась здесь почти до 9.00.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий был ранен.

21 апреля оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.