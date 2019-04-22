В день выборов российские боевики два раза обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

По данным разведки, 21 апреля один оккупант был уничтожен, еще трое захватчиков – ранены.

В течение минувших суток, 21 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враги обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения ОС дали адекватный ответ.

Также противник из стрелкового оружия совершил обстрел позиций ОС вблизи участка разведение сил и средств сторон недалеко от пгт Станица Луганская. Огонь в ответ не открывался.

По данным разведки, 21 апреля один оккупант был уничтожен, еще трое захватчиков – ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, накануне второго тура выборов боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.